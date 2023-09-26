"Хлопок" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области России

У России, что ни день, то новый случай "потревожиться". В этот раз Курская область ощущает на себе, что такое блэкаут.

Источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что именно их дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость. Оно расположено в Курской области. Последствия – "огненные": без света сразу 7 населенных пунктов.

Обратите внимание Жители Таганрога сообщили о взрывах: они говорят о дронах, власти об "учениях"

Такой "хлопок" – свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать,

– отметили в СБУ.

Что ж, ждем нытье россиян из-за того, что они не могут разобраться в графиках отключений. Кроме того, надеемся генераторов в стране-террористе – очень мало. Если оккупанты дрались за блины, то можем представить, какое месиво начнется за генераторы. Берем попкорн и смотрим.

О чем лжет власть

Между тем местные власти придумали басню о "сбивании дронов" в Курской области. Сообщают, что дырявая российская "ПВО" якобы сбила сразу 5 БПЛА. Что ж, пусть мечтают напоследок.