"Мессий" и так уже слишком много, – офицер ВСУ предположил, что ждет Хмару на новой должности

Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины. В то же время вокруг его назначения разгорелось немало дискуссий, в частности на фоне протестов и заявлений бывшего главы Минобороны Михаила Федорова.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал "24 Каналу", что Хмара – хороший специалист в своей области, однако не стоит ожидать от него мгновенного решения всех проблем. Новому министру придется сосредоточиться не только на ударах на большие расстояния, но и на мобилизации, работе ТЦК, обеспечении резервов и поиске ракет для систем Patriot.

Что может изменить Хмара

Ткачук положительно оценивает профессиональные качества нового министра обороны. Важно решение Хмары – частично сохранить команду его предшественника. Все потому, что в ведомстве работают профессионалы, которые могут продолжить уже начатые процессы.

Что касается Евгения Хмары – это высококлассный профессиональный генерал, топ-менеджер. Я не говорю, что он мессия или идеален. Нет, он хороший, квалифицированный специалист. Есть большие надежды на то, что все получится и все будет в порядке,

– отметил он.

В то же время офицер ВСУ считает, что уход Федорова не должен означать остановку работы, которую вела его команда.

Кроме того, он также опроверг предположение, что Хмара сосредоточится исключительно на дальнобойных ударах по России. Новый министр должен работать гораздо шире, а одним из ключевых направлений станет мобилизация.

Обратите внимание! Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины по представлению президента. До этого он уволился с военной службы и получил статус гражданского лица. Среди своих главных целей новый глава ведомства назвал поддержку фронта, развитие военных технологий и удары по тыловой инфраструктуре России.

Офицер ВСУ прогнозирует, что Россия может усилить мобилизационные меры в конце сентября. На этом фоне Украина также должна работать над формированием резервов.

Нам тоже нужно предпринимать радикальные шаги, искать варианты, как обеспечить сегодня ротацию и резервы для наших подразделений, находить личный состав. Это огромный вызов, и сейчас нужно этим заняться,

– подчеркнул Ткачук.

Он добавил, что вопрос работы ТЦК также будет одним из важных для нового министра. Хмара должен вместе с командующим Сухопутными войсками Михаилом Драпатым искать решения для более эффективного комплектования войск.

Без Patriot Украине будет сложно зимой

Еще одной критически важной задачей Ткачук назвал обеспечение Украины ракетами для систем Patriot. По его словам, поиск перехватчиков должен происходить на всех уровнях – от президента и его команды до Министерства обороны и военного руководства.

Офицер ВСУ отметил, что Россия потенциально может применять до 100 баллистических ракет в месяц. Соответственно, Украине необходимо иметь значительный запас ракет-перехватчиков, чтобы эффективно противодействовать таким ударам.

Идеально иметь по две ракеты Patriot на одну российскую ракету. Критически – по одной на одну. То есть нам минимум нужно сто ракет в месяц для Patriot,

– пояснил он.

Украина пытается закупать необходимые ракеты через партнеров, однако с этим возникают серьезные проблемы из-за ограниченности запасов. В частности, ситуация на Ближнем Востоке также влияет на доступность таких перехватчиков.

Офицер ВСУ о вызовах для "Хмары": видео

Мы не можем вступить в зиму без "Пэтриот". Если вступим без них, это станет огромной проблемой, огромной бедой,

– отметил Ткачук.

В то же время он не считает, что смена министра обороны должна существенно затормозить работу с западными партнерами. Во время политической турбулентности соответствующие процессы не останавливались, а Федоров передал Хмаре свои планы и наработки.

Кроме того, новый министр сможет познакомиться с партнерами во время следующего заседания "Рамштайна". Однако главная проблема заключается не в новых контактах, а именно в физическом наличии ракет-перехватчиков.

Важно! В начале сентября 2026 года планируется проведение 36-го заседания Контактной группы по обороне Украины. На этот раз партнеры соберутся в формате "Рамштайн" в онлайн-режиме.