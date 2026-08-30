"Нужно системно наносить удары": Хмара рассказал, какими должны быть удары по тылу противника

Украина должна систематически наносить удары по тылу России. Это необходимо для ослабления ее экономического и оборонно-промышленного потенциала.

Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Какими должны быть удары по тылу России?

Украина должна использовать удары по российскому тылу для достижения конкретного экономического и военного эффекта. Речь идет об ослаблении оборонно-промышленного потенциала России, снижении ее способности вести войну и создании дополнительного психологического давления на противника.

Deep strike и перенос войны на территорию врага, усиленные когнитивными и кибероперациями, оказывают воздействие в стратегической глубине,

– заявил Хмара.

Он отметил, что для достижения такого эффекта Украине необходимо работать не только над непосредственно военными целями, но и системно ослаблять защиту российского тыла.

По словам Хмары, к оперативной глубине относятся, в частности, радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Именно они формируют защиту стратегической глубины противника и затрудняют поражение важных целей в его тылу.

Поэтому Украине необходимо системно выводить из строя такие средства и создавать подразделения, способные комплексно действовать в оперативной глубине. Это позволит усилить эффект от ударов по тыловым объектам России и создавать для противника дополнительные проблемы на стратегическом уровне.

Напомним, Россию интересует не только контроль над отдельными регионами Украины, ее стратегическая цель значительно шире. По словам Евгения Хмары, Кремль стремится захватить всю Украину, уничтожить ее государственность и представить это как продолжение строительства российской империи.

Он отметил, что Путин воспринимает войну против Украины как часть собственного имперского проекта. Поэтому любые уступки со стороны Украины российский лидер может воспринимать не как путь к миру, а как подтверждение эффективности давления. Это, в свою очередь, может подталкивать Кремль к продолжению агрессии и выдвижению новых требований.