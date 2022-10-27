Часть Хмельницкой области обесточена: где нет света

Вечером 27 октября из-за аварийных отключений в части Хмельницкой области пропал свет. Сейчас в регионе работают над возобновлением электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. В частности, электроснабжение отсутствует и в части областного центра.

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Где нет света

Сергей Гамалий сообщил, что по состоянию на 19:20 обесточенные части:

Хмельницкого;

Каменец-Подольской общины;

Дунаевецкой общины;

Ярмолинецкой общины;

Староконстантиновской общины;

Красиловской общины.

Руководитель ОВА обратился к гражданам с призывом ограничивать потребление электроэнергии, особенно в пиковое время нагрузки на энергосети.

Соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения. Упорно прошу всех максимально ограничивать во времена пиковой нагрузки пользование электроприборами,

– подчеркнул Гамалий.

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру

С 10 октября, испытывая провалы на фронте, оккупанты решили усилить террор против мирного населения Украины и начали атаковать энергетические объекты. Поэтому в ряде регионов начали применять практику плановых отключений, которая необходима для того, чтобы стабилизировать энергосеть и не остаться без света вообще.

Украинские силы ПВО сбивают в среднем половину вражеских ракет и почти все иранские дроны-камикадзе, которыми россияне пытаются попасть в энергообъекты, однако зафиксированные попадания нанесли серьезные повреждения энергосети.

Кроме того, ночью 27 октября россияне с помощью иранских дронов снова атаковали Украину. Украинские воины сбили 19 беспилотников, но все же, к сожалению, без попаданий не обошлось. Враг атаковал одну из общин Киевской области, из-за чего энергообъект получил критические повреждения.

Поэтому в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях ввели более жесткие ограничения, то есть там отключения света могут длиться дольше 4 часов.