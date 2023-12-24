Хмельницкая область отбилась от российских "Шахедов": в области работала ПВО
Российские военные атаковали Украину "Шахедами" 24 декабря. Известно, что в Хмельницкой области работала ПВО по воздушным целям врага.
В Сочельник русские военные запустили несколько групп дронов-камикадзе. Известно, что некоторые из них долетели до Хмельнитчины. В регионе на них сейчас охотились наши военные, работало ПВО.
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Что известно об атаке
К этому призывает первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он в 22:03 сообщил, что в Хмельницком районе работает ПВО. Не игнорируйте воздушную тревогу и оставайтесь в безопасных местах. Это может спасти вам жизнь.
В 22:15 в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги. Это свидетельствует о том, что в регионе отразились от атаки дронами-камикадзе. В то же время в ряде областей она все еще сохраняется. И не исключено, что карта воздушных тревог в течение вечера и ночи продолжит "краснеть".
В 22:19 Воздушные силы отметили, что несколько новых групп "Шахедов" двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.
В 22:27 воздушную тревогу объявили также в Кировоградской области. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя.
В Одесской области раздались взрывы
- В 21:27 24 декабря стало известно, что в Одессе прогремел первый взрыв. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала. В то же время Воздушные силы отметили, что на Одессу летит ракета. Через минуту наши корреспонденты сообщили о еще одном взрыве.
- В 21:33 жителей Одесской области известили об отбое воздушной тревоги.
- А уже в 21:39 сирены снова известили об угрозе. Но в этот раз она связана с дронами-камикадзе "Шахед". Через минуту глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям и призвал Одесский район перейти к укрытиям.
- В 21:54 корреспонденты 24 Канала отметили, что снова слышали взрыв. Впрочем, по сравнению с предыдущими он был слабее.