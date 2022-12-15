Хмельницкая область снова без света: что случилось

В Хмельницкой области снова нет электроэнергии. Также обесточена часть областного центра.

В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что произошло аварийное повреждение электросети, питающей Хмельницкую область и часть Хмельницкого.

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Отключение может быть длиннее обычного

Энергетики сейчас проводят аварийно-восстановительные работы. Свет появится тогда, когда все починят, поэтому отключение может быть дольше 4 часов.

В результате аварийного повреждения электросети, питающей Хмельницкую область, часть Хмельницкого и области обесточены. Отмечаем, это не график почасовых отключений, причиной обесточивания является повреждение участка электросети,

– говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией сегодня сложна

В результате разрушений энергетических объектов российскими обстрелами по состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом ситуацию усложняют погодные условия: снег, обледенение проводов и сильные порывы ветра.

В частности, на Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Энергетическая система Украины объединена, и всем облэнерго дали лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже с утра в некоторых областях они были превышены, поэтому приходится применять аварийные отключения.



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