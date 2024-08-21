Хмельницкая область слышала взрывы

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы, это произошло ночью 21 августа. Тревогу объявили из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

В общем "красными" по состоянию на этот момент были почти все украинские области. Мониторинговые сообщества насчитывали в небе десятки дронов в разных регионах.

Хронология ночи Во многих областях объявили тревогу: какие регионы красные

Взрывы в Хмельницкой области: что известно

В Хмельницкой области объявили воздушную тревогу ночью 21 августа 2024 года из-за угрозы "Шахедов". Это произошло в 02:45. А в 03:40 местные онлайн-сообщества начали писать о звуках взрывов, которые слышит Хмельницкий и область.

В общем Воздушные силы информировали о движении вражеских ударных беспилотников во многих областях. В частности фиксировали группы в Николаевской области, в Винницкой области, Черниговской области, на границе Черниговской и Полтавской областей, в Киевской области (местные власти сообщали о работе сил противовоздушной обороны в регионе), на Сумщине и Полтавщине, а также на Харьковщине.

Официальной информации о взрывах, попадания или подобное по состоянию на это время нет.