Загалом "червоними" станом на цей момент були майже всі українські області. Моніторингові спільноти нараховували у небі десятки дронів у різних регіонах.

Хронологія ночі У багатьох областях оголосили тривогу: які регіони червоні

Вибухи у Хмельницькій області: що відомо

У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу вночі 21 серпня 2024 року через загрозу "Шахедів". Це сталося о 02:45. А о 03:40 місцеві онлайн-спільноти почали писати про звуки вибухів, які чує Хмельницький та область.

Загалом Повітряні сили інформували про рух ворожих ударних беспілотників у багатьох областях. Зокрема фіксували групи у Миколаївській області, на Вінниччині, Чернігівщині, на межі Чернігівської та Полтавської областей, у Київській області (місцева влада повідомляла про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні), на Сумщині й Полтавщині, а також на Харківщині.

Офіційної інформації про вибухи, влучання чи подібне станом на цей час немає.