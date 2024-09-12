Хмельницкая область слышит взрывы: Староконстантинов под атакой "Шахедов" под атакой "Шахедов"

Взрывы в Хмельницкой области прогремели ночью 12 сентября. Воздушные силы предупредили об атаке "Шахедов" на регион.

В частности, говорится о Староконстантинов. Город неоднократно был целью воздушных атак врага.

Хронология ночи "Шахеды" достигли Киевщины и других областей: где звучит тревога

"Шахеды" атаковали Хмельницкую область 12 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:52, когда стало известно из сообщения Воздушных сил, что туда направляются ударные дроны врага, в частности "Шахеды".

В 03:09 Воздушные силы предупредили жителей Староконстантинова об угрозе и призвали идти в укрытие. А Общественное написало о звуках взрывов, которые слышат местные жители.

Мониторинговые сообщества заметили, что атака сравнительно массированная – на Староконстантинов летят до десятка дронов, которые атаковали несколькими волнами.

Обновление 04:15. Еще одна волна дронов налетела на Староконстантинов. В Хмельницкой области снова слышали взрывы. В настоящее время мониторинговые сообщества насчитывают еще несколько "Шахедов" в нашем небе.

Заметим, что этой ночью взрывы во время атаки "Шахедов" слышали в Полтавской области, в Киевской области, в самой столице и на Сумщине. Там в Конотопе власти сообщили о нескольких прилетах, которые имели последствия – попадания в инфраструктуру и отключение в городе воды и света.