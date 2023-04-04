Хмельницкий облсовет заявил о запрете УПЦ МП на территории области
Источник:Хмельницкий облсовет
Во вторник, 4 апреля, депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Соответствующее решение облсовет принял на внеочередном заседании сессии.
Депутатов на сессию созвали из-за скандального инцидента с дракой в храме УПЦ МП в Хмельницком 2 апреля.
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Историческое решение
В решении Хмельницкого областного совета отмечается, что депутаты также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предусматривается запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины.
Депутаты областного совета единогласно приняли решение о запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области,
– отмечают в облсовете.
Однако подобное решение местного самоуправления невозможно воплотить, поскольку оно находится вне компетенции местных советов – для этого необходим специальный закон.
После инцидента с избиением военного в Свято-Покровском кафедральном соборе городской совет Хмельницкого на внеочередной сессии прекратил право пользования земельными участками религиозным организациям, принадлежащим УПЦ МП. Речь идет о 13 земельных участках, которые находятся в собственности общины, в частности, и о Свято-Покровском кафедральном соборе.
Избиение военного в Хмельницком: главное
- В воскресенье, 2 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором священники УПЦ МП в церкви в Хмельницком избили военного.
- Представители УПЦ МП набросились на Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- По предварительной информации, конфликт возник после того, как военный спросил, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. В УПЦ МП обвиняют Ананьева в провокации и даже написали заявление в полицию. Полиция открыла дело против военного.
- 4 апреля появилась информация, что поп, избивший военного, мог бежать из города. Об этом заявил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин.