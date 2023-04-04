Хмельницкий облсовет заявил о запрете УПЦ МП на территории области

Во вторник, 4 апреля, депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Соответствующее решение облсовет принял на внеочередном заседании сессии.

Депутатов на сессию созвали из-за скандального инцидента с дракой в храме УПЦ МП в Хмельницком 2 апреля.

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Историческое решение

В решении Хмельницкого областного совета отмечается, что депутаты также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предусматривается запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины.

Депутаты областного совета единогласно приняли решение о запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области,

– отмечают в облсовете.

Однако подобное решение местного самоуправления невозможно воплотить, поскольку оно находится вне компетенции местных советов – для этого необходим специальный закон.

После инцидента с избиением военного в Свято-Покровском кафедральном соборе городской совет Хмельницкого на внеочередной сессии прекратил право пользования земельными участками религиозным организациям, принадлежащим УПЦ МП. Речь идет о 13 земельных участках, которые находятся в собственности общины, в частности, и о Свято-Покровском кафедральном соборе.

Избиение военного в Хмельницком: главное