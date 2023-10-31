За ночь угнал два автомобиля: в Хмельницкой области полицейские задержали пьяного мужчину

В Хмельницкой области полиция задержала жителя Славуты. В частности, мужчина за ночь похитил два транспортных средства и повредил их.

Все действия житель Славуты совершал в нетрезвом состоянии. Следственные действия в отношении мужчины еще продолжаются.

Смотрите также Бросил велосипед – и в реку: на Хмельнитчине мужчина пытался вплавь убежать от ТЦК

Что известно о похищении автомобилей в Хмельницкой области

Правоохранители рассказали, что это событие произошло 29 октября в селе Михновка. Так, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться и ночью у родственника, у которого злоумышленник незаконно угнал автомобиль "Mazda".

На окраине села подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, а дальше в пруд,

– рассказали в полиции.



Мужчина на в Хмельницкой области в нетрезвом состоянии угнал автомобиль / Фото полиции Хмельницкой области

Однако, как отметили в полиции, на этом мужчина не остановился и, покинув угнанный автомобиль, правонарушитель увидел другой автомобиль и решил завладеть еще им. Однако, помешал ему металлический забор.

"Сев за руль, мужчина попытался протаранить запертый забор, но его попытка не имела успеха", – сказали полицейские.



Мужчина похитил второй автомобиль и въехал в металлическое ограждение / Фото полиции Хмельницкой области

В конце концов на место происшествия прибыли правоохранители, задержавшие злоумышленника. Впоследствии в полиции уже объявили задержанному мужчине подозрение за незаконное завладение транспортным средством.

Ранее курьезно угоняли автомобиль после ДТП в Киеве