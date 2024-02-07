В Хмельницкой области уничтожили 2 вражеские цели: есть ли разрушения

Россия 7 февраля осуществила массированную атаку по Украине. В Хмельницкой ОВА рассказали об уничтожении вражеских целей в пределах области.

Известно, что украинские защитники неба отработали по 2 вражеских целях в пределах Хмельницкой области.

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Силы ПВО сбили ракеты над Хмельницкой областью

О последствиях очередной террористической атаки рассказали в Хмельницкой ОГА. Там отметили, что в небе над Хмельницкой областью сбили 2 вражеские цели.

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 2 воздушные цели врага,

– отметили в Хмельницкой ОВА.

Также там добавили, что по имеющейся информации, объекты инфраструктуры и гражданское население не пострадали.

Какие воздушные цели противника удалось обезвредить во время атаки на Украину 7 февраля

Украинским военным в результате боевой работы огневыми средствами Воздушных сил и Сил обороны удалось уничтожить 44 воздушные цели врага:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

а также 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как отметил Валерий Залужный, к отражению воздушного нападения применяли зенитные ракетные войска и истребительную авиацию Воздушных сил ВСУ, а также подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и средства радиоэлектронной борьбы.