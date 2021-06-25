В Хмельницкой области ВАЗ сбил мать с 3-летним ребенком

25 июня 2021 , 13:41
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Источник:

Шепетовское районное управление полиции

В городе Славута Хмельницкой области 24 июня 63-летний водитель "ВАЗ -2101" сбил двух пешеходов. Это была мать и дочь.

Авария произошла около 07:45. Женщина с ребенком шли в попутном направлении.

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Пешеходы получили травмы

В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Ребенка забрали в травматологическое отделение местной больницы.

Что грозит водителю

Правоохранители уже открыли уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. Водителю грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет.

Следствие продолжается.

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Автор: Ольга Музика