В Хмельницкой области ВАЗ сбил мать с 3-летним ребенком
25 июня 2021 , 13:41Читати новину українською
Источник:Шепетовское районное управление полиции
В городе Славута Хмельницкой области 24 июня 63-летний водитель "ВАЗ -2101" сбил двух пешеходов. Это была мать и дочь.
Авария произошла около 07:45. Женщина с ребенком шли в попутном направлении.
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Пешеходы получили травмы
В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Ребенка забрали в травматологическое отделение местной больницы.
Что грозит водителю
Правоохранители уже открыли уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. Водителю грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет.
Следствие продолжается.
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