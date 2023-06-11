В Хмельницком 3-летняя девочка закрылась дома с включенной газовой плитой

В Хмельницком в квартире с включенной газовой плитой закрылась 3-летняя девочка. К счастью, ребенка удалось освободить.

Это произошло утром 9 июня. Соответствующий вызов в ГСЧС поступил от родителей девочки, которые просили о помощи.

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В Хмельницком спасли 3-летнего ребенка из закрытой квартиры

Так, родители рассказали, что их маленькая дочь закрылась в квартире. К тому же в этот момент на газовой плите готовилась еда.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструментов срезали защитную решетку из окна, после чего попали в квартиру.

Сначала спасатели перекрыли вентили газовой плитки, после чего открыли дверь квартиры изнутри.

Как спасатели достали из квартиры ребенка: смотрите видео

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Спасатели напомнили родителям, что безопасность их детей – это полностью их ответственность.