В Хмельницком 3-летняя девочка закрылась дома с включенной газовой плитой
11 июня 2023, 09:34Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
В Хмельницком в квартире с включенной газовой плитой закрылась 3-летняя девочка. К счастью, ребенка удалось освободить.
Это произошло утром 9 июня. Соответствующий вызов в ГСЧС поступил от родителей девочки, которые просили о помощи.
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В Хмельницком спасли 3-летнего ребенка из закрытой квартиры
Так, родители рассказали, что их маленькая дочь закрылась в квартире. К тому же в этот момент на газовой плите готовилась еда.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструментов срезали защитную решетку из окна, после чего попали в квартиру.
Сначала спасатели перекрыли вентили газовой плитки, после чего открыли дверь квартиры изнутри.
Как спасатели достали из квартиры ребенка: смотрите видеоВажно! Спасатели напомнили родителям, что безопасность их детей – это полностью их ответственность.
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