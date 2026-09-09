Об этом сообщил мэр Александр Симчишин.

Что известно об атаке?

Около 22:16 Хмельницкий атаковали беспилотники. Мэр сообщил, что под ударом оказался один из городских рынков.

В городе работали силы противовоздушной обороны. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и соответствующие экстренные службы.

Информацию о возможных пострадавших и объемах нанесенного ущерба пока уточняют

Также утром 9 сентября Россия атаковала Киев, попав в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе. Взрывная волна повредила соседние дома. Обломки после атаки упали на детскую площадку.