Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.
Що відомо про атаку?
Близько 22:16 Хмельницький атакували безпілотники. Міський голова повідомив, що під ударом опинився один із міських ринків.
Під час обстрілу в місті працювали сили протиповітряної оборони. На місці надзвичайної події працюють підрозділи ДСНС та відповідні екстрені служби.
Інформацію щодо можливих постраждалих та обсягів завданих збитків наразі уточнюютьХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google