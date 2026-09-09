Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Що відомо про атаку?

Близько 22:16 Хмельницький атакували безпілотники. Міський голова повідомив, що під ударом опинився один із міських ринків.

Під час обстрілу в місті працювали сили протиповітряної оборони. На місці надзвичайної події працюють підрозділи ДСНС та відповідні екстрені служби.

Інформацію щодо можливих постраждалих та обсягів завданих збитків наразі уточнюють