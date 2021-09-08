В Хмельницком женщина 6 лет скрывала смерть матери, чтобы получать деньги от государства
8 сентября 2021 , 15:35Читати новину українською
Источник:Хмельницкая областная прокуратура
Против 41-летней жительницы Хмельницкого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Все потому, что женщина еще с 2015 года скрывала смерть своей матери.
Мошенница получила 70 тысяч гривен
Женщине в 2014 году назначили государственную социальную помощь на уход за матерью. В конце 2015 года немощная мать умерла.
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Ее дочь скрыла этот факт и каждые полгода продолжала подавать в Управление труда и социальной защиты заявления о выплате денег.
Так она избыточно получила более 70 тысяч гривен,
– заявил руководитель окружной прокуратуры Иван Комар.
Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт.
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