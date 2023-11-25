Площадь пожара – 800 "квадратов": в Винницкой области занялся крытый рынок

25 ноября 2023, 23:57
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ГСЧС Винницкой области

В Винницкой области загорелся пожар на территории крытого рынка. Ликвидировать последствия возгорания отправились работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 25 ноября, около 21:40 в ГСЧС Винницкой области проинформировали о пожаре в городе Хмельник. Там отметили, что вспыхнул крытый рынок около 20:30. Вскоре, в 22:15, удалось локализовать пламя.

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Пожар на рынке в Хмельнике

Как констатируют спасатели, возгорание распространилось на площадь в 800 квадратных метров. На место пожара выехало более полусотни работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания – 800 квадратных метров. На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 представителей личного состава и 14 единиц спецтехники. Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя,
– написали в пресс-службе ведомства около 21:40.

Причины и обстоятельства пожара будут известны после проведения экспертиз. Вместе с тем, были опубликованы фото с места пожара. На них видно, что масштабы огня действительно немалые.

На крытом рынке в Хмельнике вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

Обратите внимание! От города Хмельника до областного центра – то есть Винницы – около 63 километров по дорогам. Очевидно, в этом кейсе речь не идет о пожаре в результате атаки со стороны России, поскольку на момент начала возгорания даже тревога не была объявлена в регионе.

Опасный огонь: последнее

  • В ГСЧС сообщали, что днем 25 ноября пожар вспыхнул в многоэтажном отеле в столице. Расположен он на улице Предславинской – огонь охватил площадь 10 квадратных метров.
  • Кроме того, неспокойно было в Киеве во время ничего массированного удара дронами. В результате обстрела вспыхнул пожар в детском саду Соломенского района. В общей сложности враг выпустил 75 беспилотников.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак