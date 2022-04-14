На Хмельнитчине пьяный водитель фуры въехал в блокпост: погиб военный, еще есть травмированные

В Хмельницкой области грузовик DAF въехал в блокпост. Погиб военнослужащий, еще двое теробороновцев получили травмы. Проверка показала, что водитель был пьян.

Трагическое ДТП произошло 13 апреля вечером на трассе вблизи Давидковецкого перекрестка. Грузовик DAF, за рулем которого был 28-летний киевлянин, на большой скорости врезался в блокпост.

Ранее Авто утонуло вместе с людьми: в Черкасской области произошло ужасное ДТП

Погиб 43-летний военный

В результате жуткой аварии на месте погиб 43-летний военный. Защитник нес службу именно на этом блокпосте. Также травмы получили двое 36-летних теробороновцев, их госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

Киевлянина, который был за рулем грузовика, проверили на алкоголь. Как оказалось, водитель был сильно пьян. Полиция открыла уголовное производство, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Производство начали за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.