Шепетовка в Хмельницкой области могла слышать взрывы: обломки "Шахеда" упали на территории завода

Россияне в ночь на 30 ноября запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Вражеские "Шахеды", начав движение с Юга, достигли Запада.

Утром "Шахеды" с территории Винницкой области попали на Хмельнитчину. В области раздавались взрывы.

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В Хмельницкой области работала ПВО

В 4.33 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Хмельницкой области. Около шести утра жители Шепетовского района могли слышать взрывы. По словам первого замглавы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, это была работа ПВО по вражеским целям.

Известно, что в результате ущерба, обломки "Шахеда" упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются.

Оккупанты запускали несколько групп "Шахедов"

В 23:44 Воздушные силы анонсировали движение очередной группы беспилотников из Херсонской области в северо-западном направлении. Первоначально угроза ударов дронами возникла для Николаевской и Днепропетровской областей. Впоследствии воздушная тревога распространилась на Полтавщину, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Житомирскую и Винницкую области. В конце концов "Шахеды" попали на территорию Хмельницкой области. Отбой дали в 5:40.

Следует отметить, что в Винницкой области тоже раздавались взрыви. Там работала ППО.

Ночью 29 ноября оккупанты снова били по Хмельницкой области "Шахедами". Тогда враг атаковал Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами.

Все цели уничтожила ПВО.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большинство вражеских БПЛА летело именно на Хмельнитчину.

Под ударом снова был Шепетовский район. В результате падения обломков "Шахеда" повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия,

К счастью, обошлось без пострадавших.

Игнат объяснил, что враг часто атакует Хмельнитчину, поскольку там расположен военный аэродром. "Противник эту цель себе облюбовал и постоянно пытается проникнуть с помощью ударных БПЛА", – отметил Игнат.

Вечером 29 ноября россияне запустили "Шахеды" по Одесщине. Тревога раздалась после 20:00 часов. Была угроза для Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области и для самой Одессы. Корреспондентысообщили в 20:51 о взрывах в Одесской области. В 21:00 в Одесской области был повторный взрыв.