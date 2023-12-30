Хмельнитчину снова атаковали "Шахеды": в ОВА рассказали детали
30 декабря 2023, 10:00Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Россия регулярно запускает "Шахеды" в Хмельницкую область. Не обошлось без вражеских дронов и ночью на 30 декабря.
В Хмельницкой ОВА рассказали детали ночной атаки ударными дронами. Там сообщили о 2 беспилотниках, которые обезвредили силы ПВО.
Смотрите также Ночная атака дронами на Юге: в ВСУ рассказали, где были попадания
Пострадавших нет
В областной военной администрации отметили, что гражданское население не пострадало.
Также не поступало сообщений о разрушении объектов инфраструктуры. Хмельницкая область, в том числе населенный пункт Староконстантинов, находится под постоянным прицелом окупантов.
Россия атакует Хмельнитчину "Шахедами"
- Российские военные в ночь на 23 декабря атаковали ряд областей Украины дронами-камикадзе. Мэр Хмельницкого поблагодарил ПВО за результативную работу. На протяжении почти часа наши защитники неба сбивали боражирующие боеприпасы врага, которые угрожали жизни и здоровью жителей Хмельницкой области.
- В ночь на 20 декабря российские войска снова атаковали Хмельнитчину ударными БПЛА типа "Шахед". Работали силы противовоздушной обороны. Тогда также уничтожили два ударных дрона. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- Ночью 17 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" . Часть снова запустили в Хмельницкую область, в частности, Староконстантинов. Этот город уже стал символом уничтожения "Шахедов", заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.