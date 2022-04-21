Хочет использовать завод для своего кармана: почему Путин приказал не бомбить "Азовсталь"

Сейчас Путин внезапно отдал приказ Шойгу отменить штурм завода "Азовсталь". И это не жест доброй воли, на это есть как минимум 2 причины.

Первая причина – материальная, а вторая – политическая. Так считает руководитель центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Игорь Соловей, сообщает 24 канал.

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Почему Путин отменил штурм "Азовстали"

Игорь Соловей убежден, что, рассчитывая на оккупацию Мариуполя, Путин хочет использовать завод, поскольку это хороший источник прибыли. Кроме этого, к "Азовстали" сейчас приковано внимание всего мира.

Почему Путин приказал не бомбить Азовсталь? Он хочет использовать потом завод для своего кармана. А также это результат международного давления,

– считает Соловей.

Путин действует так, как действуют террористы

Руководитель центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметил, что решение Путина нельзя назвать гуманным, ведь он планирует взять в заложники всех находящихся на территории заводов. Они необходимы для того, чтобы Украина пошла на условия страні-агрессора.

Это точно не акт гуманности, потому что Путин этим приказал Шойгу взять заложников. Точно так, как поступают террористы. Эти заложники нужны Путину, чтобы заставить Украину сложить оружие. И он хочет сделать это до 9 мая,

– сказал Соловей.

Ситуация в Мариуполе: главное

В Мариуполе ситуация ухудшается с каждым днем. Россия все время обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Мариуполь полностью разрушен. Завод "Азовсталь", который называют крепостью города, также разбомблен. Под завалами остаются сотни людей, среди которых есть дети. Россияне убили тысячи мирных жителей и отвезли в город мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления.

Почти сразу после сообщения об "отмене штурма" "Азовстали" вице-премьер Ирина Верещук обратилась с просьбой открыть экстренный гуманитарный коридор. Согласно ее данным, в настоящее время на "Азовстали" находятся около 500 раненых военных и 1000 мирных жителей.

Россия все время срывает гуманитарные коридоры и не разрешает вывозить людей на подконтрольные Украине территории. В частности, 20 апреля из города должны были выехать пожилые люди, женщины и дети. Но россияне дали слишком мало автобусов и не сдержали обещания о прекращении обстрелов.

Между тем, российские военные продолжают насильственно вывозить мариупольцев в Россию, где те проходят через "фильтрационные лагеря".

Последняя неделя вопроса эвакуации с завода "Азовсталь" стоит очень остро. Украинские власти пытаются открыть гуманитарные коридоры, эвакуировать людей и военных любыми способами. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае гибели защитников Мариуполя на переговорах с Россией можно будет поставить точку.

Глава государства также сообщал, что Украина готова к любым форматам обмена людей из Мариуполя. В частности, предлагали обменять украинских гражданских и военных в городе на российских пленных, готовых отдать на замену даже кума Путина Медведчука. Михаил Подоляк и Алексей Арестович заявили, что готовы лично приехать в Мариуполь на переговоры по эвакуации украинских бойцов.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар сообщил, что "Азов" готов к эвакуации при поддержке третьей стороны, чтобы забрать убитых и раненых. Защитники категорически отказываются сдаваться в плен и могут эвакуироваться только со своим стрелковым оружием.

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