Лукашенко максимально маневрирует, – Арестович допустил, вступит ли Беларусь в войну
В Беларуси охотятся на военных полка Калиновского, участвующих в защите Украины от российских оккупантов. Несмотря на это, у президента Владимира Зеленского нет частого общения со Светланой Тихановской.
Советник Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что участие полка Калиновского не нужно противопоставлять политической ситуации. Он отметил, что Светлана Тихановская – это законно избранная президент Беларуси, которую признает Запад.
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"Полк Калиновского – это военное подразделение в составе Вооруженных Сил Украины. Какая у него политическая составляющая? Что касается Тихановской, то, несмотря на все, руководит Беларусью Лукашенко. Он максимально маневрирует, чтобы не втянуть Беларусь в войну", – рассказал Арестович.
"Не хотим расширять врага"
По словам советника ОП, Лукашенко можно помочь маневрировать или оставить как есть, увеличивая шансы вступления Беларуси в войну. Арестович сказал, что не нужно убивать белорусов и оставлять их в заложниках России.
Мы прямо говорим, что Беларусь участвует в войне и не признаем Лукашенко президентом. Однако мы не хотим расширять врага и даем Лукашенко возможность не вступать в войну, – рассказал Арестович.
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Что происходит в Беларуси: последние новости
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- В Генштабе сообщили, что 15 тысяч граждан Беларуси готовы воевать против Украины. Причиной являются деньги.
- Лукашенко заявил, что Украина должна вступить в переговоры с Россией, чтобы не быть полностью уничтоженной.
- ВСУ обратились к белорусам и предупредили о провокациях российских оккупантов.