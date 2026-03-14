Хочет относиться ко мне как к сыну, – Зеленский очертил отношения с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что не может назвать президента США Дональда Трампа своим другом. Он утверждает, что более дружеские отношения имеет с лидером Франции.

Об этом президент Украины рассказал в интервью France Inter.

Кого Зеленский считает своим другом?

Президент Зеленский признает, что среди мировых лидеров его другом является Эмманюэль Макрон. Объяснил он это многолетним общением и сотрудничеством в сложный для Украины период.

В частности, украинский лидер напомнил, что его первый заграничный визит после избрания президентом состоялся именно во Францию. Сложившиеся тесные контакты способствовали улучшению отношений двух стран, заверил Зеленский.

В то же время, с лидером США Владимир Зеленский имеет несколько более сложные отношения.

Может, потому что он (Трамп – 24 Канал) старший. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители,

– сказал лидер Украины.

Зеленский пошутил, что наверняка был бы "не самым любимым сыном" Трампа. Тем не менее он заверил, что американскому президенту нравится общаться с ним, хотя некоторые действия не всегда могут вызвать одобрение.