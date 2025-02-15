Хочу, чтобы он увидел это все, Зеленский предложил Келлогу поехать на с ним фронт

Владимир Зеленский убежден, что США должны лучше понимать все, что происходит на войне против Украины. Именно поэтому президент готов поехать со спецпредставителем Китом Келлогом на фронт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский хочет посетить фронт с Келлогом

Владимир Зеленский отметил, что американской стороне нужно понять реалии российско-украинской войны. Не под чьим-то влиянием, а увидеть это собственными глазами.

Сделать все, чтобы найти возможность, время быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня важно, чтобы он все увидел,

– сказал президент.

Так, Зеленский хочет, чтобы Кит Келлог имел доклад от военных, чтобы он встретился с главкомом Александром Сырским и, возможно, с командирами бригад. Президент хочет, чтобы никто ничего не навязывал американскому дипломату, а он просто это прожил. По мнению гаранта, для Келлога, как для военного, такая поездка будет важной, ведь это другая война.

"Он увидит последствия в гражданском мире, где все выглядит не очень цивильно из-за ракетных ударов, в военном направлении. И после я хочу, чтобы он привез это президенту Трампу", – указал президент.