Хочу верить, что США будут на нашей стороне, но надо готовиться к другому, – Макрон

США изменили свою позицию по войне – теперь они меньше поддерживают Украину. Поэтому европейское процветание и безопасность становятся все более неопределенными.

Об этом рассказал Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации вечером 5 марта, передает 24 Канал. Поскольку Россия угрожает всей Европе, "мир вступает в новую эру".

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Что заявил Макрон

Президент Франции считает, что партнерство с США важно, но необходимо работать и над независимостью, особенно в сфере безопасности и обороны.

Хочу верить, что США будут на нашей стороне, но надо готовиться к ситуации, когда будет не так,

– сказал он.

Макрон также сообщил о принятии решения об увеличении финансирования для производства танков и вертолетов на территории Европы. Там хотят быть готовыми к будущему, "что бы ни случилось".

Политик отметил важность увеличения взносов в оборонный сектор Европы, как это сделали Дания, Польша и страны Балтии.