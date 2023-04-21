Ходжес считает, что Украина до конца 2023 года может выиграть войну

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться уже через несколько недель. А война может завершиться до конца 2023 года.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес. По его словам, во время контрнаступления ВСУ украинские военные могут попытаться перерезать сухопутный коридор России в Крым.

Важно Генерал Ходжес назвал условие, при котором Украина одержит полную победу уже в 2023 году

Что говорит Ходжес о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Генерал считает, что ВСУ могут попытаться пробить оборону оккупантов на узком отрезке южного фронта. Затем наши защитники могут дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор России в Крым и приступить к изоляции полуострова.

После этого, по мнению Ходжеса, украинские военные могут бить по важным объектам россиян в Крыму с помощью HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

Это начало конца для россиян в Крыму,

– отметил он.

Украина до конца года может выиграть войну

По словам Ходжеса, если планы Украины пройдут успешно, наша страна может победить в войне до конца 2023 года. Однако есть условие – для достижения такого результата необходимо предоставление нужного оружия западными партнерами.

Может ли Украина победить в войне уже в этом году

Вооруженные Силы Украины постепенно готовят большое контрнаступление. Оно может начаться уже в апреле этого года, хотя, конечно, даты не точные.

Министр обороны Алексей Резников также убежден, что война России против Украины может завершиться уже в 2023 году. Глава оборонного ведомства отметил, что он оптимист и видит ситуацию на поле боя.

"Есть шансы, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, много знаю, и это внушает мне оптимизм. Оптимист – это информированный реалист", – говорил Резников.