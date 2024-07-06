"Фекалии текут реками": в Мариуполе зафиксировали вспышку опасных инфекционных болезней

Во временно оккупированном Мариуполе серьезно ухудшилась ситуация с распространением инфекционных заболеваний. В частности, у детей и взрослых часто обнаруживают холеру.

Еще в апреле в оккупированном городе у детей массово начали обнаруживать холеру у детей, однако россияне не спешили вводить карантин. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что и сейчас захватчики скрывают статистику больных.

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Антисанитария в Мариуполе

Летом распространение инфекционных болезней на оккупированных территориях становится настоящей проблемой. Например, в Мариуполе уже зафиксировано немало больных холерой, особенно детей.

Нашли холерный вибрион (бактерия – 24 Канал), кишечную палочку. Это уже стандартный "букет" болезней, который распространяется в Мариуполе. Действительно, оккупанты даже не фиксируют случаи заболеваний, а их очень много,

– отметил Дмитрий Забавин.

Заметим, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты выкачивают фекалии в выгребных ямах, подвалах многоэтажек и сливают его почти посреди города. Поэтому неудивительно, что в Мариуполе так быстро распространяются инфекционные болезни. Забавин подтвердил эту информацию, объяснив, что фекалии реками текут по улицам оккупированного города.

"Ситуация с инфекционными заболеваниями критическая. Думаю, что это только начало – ситуация будет ухудшаться. Но, конечно, россияне скрывают статистику таких случаев. Плохо в городе и с медицинским обеспечением. Например, к единственному эндокринологу в городе люди записываются за месяц – два и стоят в живой очереди за талончиками с 4-х утра", – добавил депутат.

Ранее мы сообщали о коллапсе медицинской системы в Мариуполе. В городе не хватает врачей, а специалисты из России не спешат приезжать на оккупированные территории, хоть за это им предлагают и большие деньги, и недвижимость.