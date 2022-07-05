Горит ясно: холоднояровцы показали, как плодотворно сожгли технику оккупантов

Понемногу украинцы жгут "вторую армию мира"

Соответствующее видео было опубликовано в Генеральном штабе ВС Украины. Там заметили, что делятся лишь некоторыми результатами своей "плодотворной работы".

Внимание Пылает знатно: ВСУ атаковали позиции россиян в оккупированной Горловке

Воины 93-й ОМБр Холодный Яр плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы. Вашему вниманию видео с детонирующей и пылающей техникой россиян. Вот так, понемногу, украинцы жгут "вторую армию мира",

– подписали видео военные.