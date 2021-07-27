Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ
Источник:24 канал
Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не сомневается в патриотизме и профессионализме Хомчака. В то же время Зеленский хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.
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Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот конфликты,
– отметил Никифоров.
Никифоров отметил, что Зеленский благодарен Хомчак за службу. Новым главнокомандующим ВСУ назначили Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север".
По словам представителя Зеленского, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова. До 27 июля эту должность занимал Михаил Коваль.
Конфликт Минобороны и ВСУ
- Журналист Юрий Бутусов первым заметил, что между главой Минобороны Андреем Тараном и командующим ВСУ Русланом Хомчаком вспыхнул конфликт. В сообщении говорилось: ситуация настолько сложная, что политики якобы даже не здороваются.
- Впоследствии Алексей Арестович рассказал: в отношениях Тарана и Хомчака – кризис, потому что нет нормированного распределения обязанностей между их должностями. По словам Арестовича, оба политика претендуют на одни и те же средства и финансы.
- Зеленский тогда заметил: "у нас идет война и нам нужна стабильная ситуация в армии и Министерстве обороны".