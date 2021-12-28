Хоронить вас в такую погоду приятного мало, – священник из Полтавы цинично предостерег украинцев

28 декабря 2021 , 17:19
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Источник:

фейсбук Александра Дедюхина

Скандальный священник ПЦУ из Полтавы Александр Дедюхин сделал новое одиозное заявление. Он жестко предостерег украинцев в непогоду.

Священник и депутат Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность" опубликовал селфи на фоне заснеженного кладбища. На нем он позировал с печальным лицом.

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Дедюхин призвал украинцев быть осторожными в непогоду, потому что хоронить их в мороз и снег – дело не очень приятное.

Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду – приятного мало,
– написал отец.

Реакция пользователей сети

Пользователи сети восприняли такое сообщение Дедюхина с юмором и позитивом:

  • "Спасибо, Отец, за наставление. И вы себя берегите".
  • "А еще говорят, что у медиков юмор специфический, вон как святые отцы мочат".
  • "Падре, вот вы умеете добавить настроение! И вам, и вашей семье не болеть".
  • "То вы Всевышнему передайте в молитвах пусть он меняет свои планы – кого когда забрать в соответствии с вашим рабочим графиком".
  • "Чтобы вы, отче, были здоровы. Вроде совсем не смешное событие, но хохочу от ваших слов".

Однако были и те, которые считали такое сообщение неуместным: "Вы считаете это адекватно? Это юмор такой? Смеяться типа надо?".

Другие зашквары отца из Полтавы

Обратите внимание! Епархиальный совет ПЦУ на Полтавщине назвал поведение священника "неприемлемым". За возмутительное сообщение о женщинах его на месяц отстранили от богослужений и запретили писать в социальных сетях до 6 сентября 2021 года.
Автор: Софія Мінджоса