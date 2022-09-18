Это наживка – как червь на крючке, – Маляр о роли "хороших русских"
Источник:телеграм Анны Маляр
Россия сражается с Украиной всеми возможными способами. В частности, она использует на информационном фронте так называемых "хороших русских".
Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что в Украине идет война с россией. Оккупантам помогают их пропагандисты.
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Россия воюет всеми возможными способами
Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты ведут войну против Украины всеми возможными методами и инструментами.
Пропагандистское оружие так же поражает, как ракеты, и используются они параллельно – усиливая друг друга,
– подчеркнула Маляр.
Она объяснила, почему правительство всегда просит публично не хвастаться, куда и какую помощь посылают неравнодушные украинцы и волонтеры.
"Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар. Поэтому все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится их мишенью, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", – отметила заместитель министра.
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Маляр объяснила, какова роль "хороших русских" в войне
По словам Маляр, таким же пропагандистским оружием врага являются и "хорошие русские".
Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас. Это наживка – как червячок на рыболовном крючке. Какая от них польза авторитарному российскому режиму? Огромная!
– заметила Маляр.
Она добавила, что, когда есть "хорошие русские", то режим уже вроде и не такой авторитарный. Тогда для противников санкций и признания россии страной-террористкой появляется новый аргумент – якобы там есть сознательные известные люди и лидеры мнений, давайте через них менять россию и россиян.
"Через "хороших" россиян вам запустят потом оправдание этой войне – бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, неважно какой. Не путайте поле битвы. Нам "хорошие" россияне нужны не в нашем информационном поле, а в российском – пусть достучатся к своим согражданам", – подчеркнула замминистра.
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Украинцы должны беречь свое информационное поле
По словам Маляр, у украинцев есть другая задача – сберечь свое информационное поле от российской информационной экспансии.
"Мы с вами уже за эти полгода дошли до самого высокого уровня информационного сопротивления – потому что у нас не заходит ни один их фейк, ни одна информационная операция – все проваливается. Они даже в сотрудничестве с некоторыми "нашими" политсилами не могут никак раскрутить эту их провокацию о конфликтах в военно-политическом руководстве", – отметила заместитель министра.
Она подытожила, что на прошлой неделе оккупанты снова запускали эту кампанию – натравливали друг на друга Банковую и Главнокомандующего, чтобы ослабить центры принятия решений.
Однако, кроме 3 "блоггеров", 2 "экспертов" и одного "лидера мнений", никто в эту информационную грязь не влез. Ведь украинцы уже хорошо научились различать, какая именно информация подрывает государство во время войны.
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