Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що в Україні триває війна з росією. Окупантам допомагають їхні пропагандисти.

Зауважте Росія дістала політичний нафталін, – Подоляк про скандальну заяву румунського ексміністра

Росія воює всіма можливими способами

Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти ведуть війну проти України всіма можливими методами та інструментами.

Пропагандистська зброя так само вражає, як ракети, і використовуються вони паралельно – підсилюючи одна одну,

– наголосила Маляр.

Вона пояснила, чому уряд завжди просить публічно не вихвалятись, куди та яку допомогу надсилають небайдужі українці та волонтери.

"Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів. Але для них важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистський удар. Тому все, чим ми публічно вихваляємось з координатами й точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї – ракетою та пропагандою", – зауважила заступниця міністра.

Читайте також Нова провокація в Оленівці: окупанти заявили про загибель українського військовополоненого

Маляр пояснила, якою є роль "хороших росіян" у війні

За словами Маляр, такою самою пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни".

Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка – як черв'ячок на риболовному гачку. Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна!

– зауважила Маляр.

Вона додала, що, коли є "хороші росіяни", то режим вже ніби й не такий авторитарний. Тоді для противників санкцій і визнання росії країною-терористкою з'являється новий аргумент – буцімто там є притомні відомі люди та лідери думок, нумо через них змінювати росію і росіян.

"Через "хороших" росіян вам запустять потім виправдання цій війні – боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, немає значення яку. Не плутайте поле битви. Нам "хороші" росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян", – наголосила заступниця міністра.

Варто прочитати Сподівання на палацовий переворот марні: що чекатиме на режим кремлівського тирана

Українці повинні берегти своє інформаційне поле

За словами Маляр, українці мають іншу задачу – зберегти своє інформаційне поле від російської інформаційної експансії.

"Ми з вами вже за ці пів року дійшли до найвищого рівня інформаційного спротиву – бо в нас не заходить жоден їхній фейк, жодна інформаційна операція – все провалюється. Вони навіть у співпраці з деякими "нашими" політсилами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві‍", – зазначила заступниця міністра.

Вона підсумувала, що минулого тижня окупанти знову запускали цю кампанію – нацьковували один на одного Банкову і Головнокомандувача, щоб ослабити центри прийняття рішень.

Проте, окрім 3 "блогерів", 2 "експертів" та одного "лідера думок", ніхто у це інформаційне багно не вліз. Адже українці вже добре навчились розрізняти, яка саме інформація підриває державу під час війни.

Варто подивитися – як "хороші росіяни" відреагували на смерть дугіної: дивіться відео