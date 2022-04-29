Хорошо горят, – Генштаб показал эпическое уничтожение оккупантов и их бронетехники

Российские войска продолжаете терять бронетехнику в войне против Украины. А вместе с бронетехникой уничтожаются и находящиеся внутри оккупанты.

По состоянию на 29 апреля украинские военные уничтожили 986 танков врага, а также 2418 боевых бронированных машин.

Достойно внимания Россияне сбрасывают трупы своих прямо в ангары

Уничтожение такой бронетехники попало на видео. Это результат работы воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Хорошо горят. Вот так украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой", – подписали видео в Генштабе ВСУ.

А десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины.

Видео сожжения бронетехники врага