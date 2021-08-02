Еще одно бедствие в курортной стране: по Хорватии пронесся сильный шторм – фото

Хорватию в обед 1 августа накрыл разрушительный шторм. Он срывал крыши и деревья. Несколько населенных пунктов остались без света.

Ветер вырывал деревья с корнями

Непогода пронеслась по центральной части Хорватии. Шквальный ветер оставил церковь и школу без крыши.

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Какие жупании пострадали:

Сисацко-Мославинская;

Пожежско-Славонская;

Вировитицко-Подравская;

Беловарско-Белогородская;

Осиецко-Баранская.

Буря была такая сильная, что вырывала деревья с корнями. Те падали на автомобили. Кроме того, ветер повалил электрические столбы. Движение транспорта было затруднено. Улицы городов от деревьев очищали спасатели.

В центры чрезвычайных ситуаций поступали много сообщений от местных жителей о последствиях непогоды. В то же время информации о жертвах нет.

Последствия сильного шторма в Хорватии / Фото из Фейсбука Ljudi za ljude