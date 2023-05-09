Техники для контрнаступления становится все больше: Украина получила вертолеты Ми-8 от Хорватии
Источник:"Военный курьер"
Международные партнеры продолжают помогать Украине усилить свое войско. Так, Хорватия передала многоцелевые вертолеты Ми-8, уже прибывшие в наше государство.
Очевидцам удалось снять момент, когда вертолеты улетали в Украину. Заметим, что для того, чтобы попасть в наше государство, они сначала прибыли в Польшу.
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Украина получила 9 Ми-8
Об этом рассказали в издании. В нем отметили, что эти вертолеты раньше обещала передать Украине Хорватия. И польские пользователи социальных сетей выложили кадры, на которых можно увидеть Ми-8. Они летели в нашу страну из Хорватии через Польшу.
Отметим, что в конце 2022 года хорватское правительство приняло решение о передаче Украина 14 Ми-8 советского производства. О том, что воздушные суда в скором времени отправят в наше государство, в конце марта заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич.
Несколько дней назад первая партия, в которую входило 9 вертолетов, покинула Хорватию. Известно, что остальные 5 Ми-8 доставят в Украину уже не своим ходом, а наземным путем.
Что известно о вертолете Ми-8Это советский многоцелевой вертолет. Его разработали еще в 60-х годах прошлого столетия. Известно, что Ми-8 – один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Его особенность состоит в возможности выполнять разнообразные боевые задачи. Всё зависит от комплектации. Он может транспортировать грузы и личный состав или участвовать в штурмовых операциях.
Источник: "Военный курьер"
Хорватия, к слову, без вертолетов не останется. Вместо Ми-8, предоставленных Украине, США передадут ей Black Hawk.
Украина получила все МиГ-29 от Польши
- Напомним, что ранее Польша пообещала передать Украине все свои МиГ-29. И это, наконец, произошло. Во время визита в Канаду польский министр обороны Мариуш Блащак отметил, что наше государство получило все 10 истребителей советского образца.
- Заметим, что Словакия передала нашему государству 13 обещанных МиГ-29. 17 апреля минобороны страны сообщило, что ВСУ получили 9 самолетов. Перед этим – 23 марта – нашу государству отправили 4 первых истребителя.
- Несмотря на это, до сих пор болезненным остается вопрос предоставления многоцелевых истребителей F-16. Украинские официальные лица продолжают делать все возможное, чтобы ускорить процесс передачи нашему государству этих американских воздушных судов.