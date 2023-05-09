Техники для контрнаступления становится все больше: Украина получила вертолеты Ми-8 от Хорватии

Международные партнеры продолжают помогать Украине усилить свое войско. Так, Хорватия передала многоцелевые вертолеты Ми-8, уже прибывшие в наше государство.

Очевидцам удалось снять момент, когда вертолеты улетали в Украину. Заметим, что для того, чтобы попасть в наше государство, они сначала прибыли в Польшу.

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Украина получила 9 Ми-8

Об этом рассказали в издании. В нем отметили, что эти вертолеты раньше обещала передать Украине Хорватия. И польские пользователи социальных сетей выложили кадры, на которых можно увидеть Ми-8. Они летели в нашу страну из Хорватии через Польшу.

Отметим, что в конце 2022 года хорватское правительство приняло решение о передаче Украина 14 Ми-8 советского производства. О том, что воздушные суда в скором времени отправят в наше государство, в конце марта заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич.

Несколько дней назад первая партия, в которую входило 9 вертолетов, покинула Хорватию. Известно, что остальные 5 Ми-8 доставят в Украину уже не своим ходом, а наземным путем.

Что известно о вертолете Ми-8 Это советский многоцелевой вертолет. Его разработали еще в 60-х годах прошлого столетия. Известно, что Ми-8 – один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Его особенность состоит в возможности выполнять разнообразные боевые задачи. Всё зависит от комплектации. Он может транспортировать грузы и личный состав или участвовать в штурмовых операциях.

Источник: Это советский многоцелевой вертолет. Его разработали еще в 60-х годах прошлого столетия. Известно, что Ми-8 – один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Его особенность состоит в возможности выполнять разнообразные боевые задачи. Всё зависит от комплектации. Он может транспортировать грузы и личный состав или участвовать в штурмовых операциях.Источник: "Военный курьер"

Хорватия, к слову, без вертолетов не останется. Вместо Ми-8, предоставленных Украине, США передадут ей Black Hawk.

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