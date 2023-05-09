Очевидцям вдалося зняти момент, коли вертольоти летіли до України. Зауважимо, що для того, щоб потрапити до нашої держави, вони спочатку прибули до Польщі.

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Україна отримала 9 Мі-8

Про це розповіли у виданні. У ньому зауважили, що ці вертольоти раніше обіцяла передати Україні Хорватія. І польські користувачі соціальних мереж виклали кадри, на яких можна побачити Мі-8. Вони летіли до нашої країни з Хорватії через Польщу.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року хорватський уряд ухвалив рішення про передачу Україні 14 Мі-8 радянського виробництва. Про те, що повітряні судна незабаром відправлять до нашої держави, наприкінці березня заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

Кілька днів тому перша партія, до якої входило 9 гелікоптерів, покинула Хорватію. Відомо, що інші 5 Мі-8 доставлять до України вже не власним ходом, а наземним шляхом.

Що відомо про вертольоти Мі-8 Це радянський багатоцільовий гелікоптер. Його розробили ще у 60-х роках минулого століття. Відомо, що Мі-8 – один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Його особливість полягає у можливості виконувати різноманітні бойові задачі. Все залежить від комплектації. Тож, він може транспортувати вантажі й особовий склад або брати участь у штурмових операціях.

Джерело: Це радянський багатоцільовий гелікоптер. Його розробили ще у 60-х роках минулого століття. Відомо, що Мі-8 – один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Його особливість полягає у можливості виконувати різноманітні бойові задачі. Все залежить від комплектації. Тож, він може транспортувати вантажі й особовий склад або брати участь у штурмових операціях.Джерело: "Військовий кур'єр"

Хорватія, до слова, без гелікоптерів не залишиться. Замість Мі-8, наданих Україні, США передадуть їй Black Hawk.

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