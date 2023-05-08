Чиновник НАТО назвав дії Росії небезпечними та закликав не втрачати пильність.

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Представник НАТО додав, що Альянс "залишається пильним", а всі подальші питання щодо інциденту переадресував владі Польщі.

Підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака місії Frontex над Чорним морем поблизу Румунії,

– заявив посадовець.

Що цьому передувало

5 травня російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Польський екіпаж втратив висоту через небезпечні та агресивні маневри російських льотчиків, проте вчасно вирівняв літак. Поляки вдало приземлилися в аеропорту Михайла Когелнічану в румунському місті Констанца. Ніхто з членів екіпажу не постраждав.

У румунському Міноборони наголосили, що літак L410 TURBOLET польської прикордонної поліції виконував звичайне патрулювання під егідою Агентства Європейської прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що це була спланована провокація. У результаті місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем.