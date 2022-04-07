Хорватия тоже вышлет нескольких российских дипломатов "в ответ на ужасные сцены из Бучи"

Хорватия вслед за другими западными государствами приняла решение о высылке нескольких российских дипломатов. В Загребе пошли на такой шаг после обнародования информации о зверствах российской армии на Киевщине.

Об этом сообщил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Там дипломаты обсудят дальнейшую помощь Украине.

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Это ответ Хорватии на действия русской армии

Мы сделаем это из солидарности, а также в ответ на происходящее на эти ужасные сцены из Бучи и других областей Украины,

– сказал Грлич-Радман.

Министру кадры из деоккупированных украинских городов напоминают Вуковару, что на востоке его родины. Этот город был практически стерт с лица земли в 1991 – 1995 годах.

Перед Хорватией дипломатов России выслал целый ряд стран

Отметим, что из-за вторжения России на украинскую территорию и нарушения армией агрессора законов и обычаев войны, ряд стран ЕС и НАТО уже распрощались с частью дипломатического корпуса России.

В частности, это сделали:

Польша,

Румыния,

Словения,

Греция,

Португалия,

Эстония,

Латвия

Чехия,

Нидерланды,

Бельгия,

Ирландия,

Македония,

Люксембург,

Италия,

Германия,

Франция,

Швеция,

Дания,

выгнали также послов из ЕС.

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