"Не умел плавать, а теперь уже ныряю": украинские ветераны прошли ресоциализацию на Адриатике

В канун Дня защитника и защитницы Украины много говорят не только о благодарности нашим воинам и достойном чествовании павших Героев. Ветеранам нужна реабилитация, как физическая, так и ментальная.

Хорватские защитники приняли у себя украинских ветеранов. В течение недели, с 17 по 25 сентября 2023 года, в лагере "Вели Йоже" в хорватском городе Савудрия наши ветераны обучались водным видам спорта и работали с психологами.

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В чем суть проекта

Дайвинг-клуб хорватских военных инвалидов "Немо-Адриатик" положил начало такому проекту ресоциализации украинских защитников и считает это собственным вкладом в восстановление украинских ветеранов и Украины в целом. Клуб уже более 20 лет занимается программой ресоциализации хорватских ветеранов и имеет в этом деле огромный опыт.

Цель проекта – создать условия для качественной ресоциализации и реабилитации украинских военных, а в будущем начать подобную программу в Украине.

Пятнадцать участников из Украины получили необходимые знания и навыки, чтобы позже при содействии фонда UNBROKEN и Львовского городского совета создать аналогичный в Украине, привлекая опыт и консультирование хорватских коллег. Ибо хорваты прошли через войну, длительный процесс реабилитации и ресоциализации.

Что такое ресоциализация

Под этим термином подразумевают возвращение и приспособление украинских ветеранов к привычному ритму гражданской жизни, в этом случае через применение средств рекреационной терапии.

Термин "ресоциализация" лишь входит в нашу жизнь и означает простыми словами важное "возвращение военных к привычной жизни, умение снова стать частицей мирного общества".

В реабилитационной программе принимали участие украинские ветераны с инвалидностью, участники тяжелых боев под Мариуполем, участники бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", участвовавшие в освобождении Бучи и другие защитники.

По приглашению мэра Львова в апреле этого года мы представили программу министру украинских ветеранов войны Юлии Лапутиной, мэру Львова Андрею Садовому и благотворительному фонду UNBROKEN. Тогда договорились о приезде первой группы украинских ветеранов в Хорватию с целью качественной реабилитации. Организаторы и инструкторы на волонтерских началах и за собственные средства реализовали этот проект, присоединились представители спецполиции, полиции, гвардейских бригад, добровольческих батальонов и ветераны войны Хорватии за независимость,

– отметил Рене Циповец, президент "Немо-Адриатик".

Представитель проекта с украинской стороны – благотворительный фонд UNBROKEN и Львовский городской совет, который активно поддерживает программы реабилитации, включая установление бионических протезов для ветеранов с ампутированными конечностями, а также занимается рядом программ ресоциализации.

"Благотворительный фонд UNBROKEN имеет за цель реабилитацию, ресоциализацию и лечение украинцев. Фонд помогает людям, пострадавшим от войны, бывшим военным, которые не имеют ограничений для выезда за границу, и не имеют предостережений для занятий предлагаемыми в Хорватии видами реабилитации. Самое главное, что нашим ветеранам понравилось, они нашли общий язык с хорватскими коллегами. У всех только положительные впечатления, все вдохновенные, и теперь думаем, как их опыт реализовать в Украине", – говорит Александр Кобзарев, исполнительный директор фонда UNBROKEN, военный территориальной обороны Львова, проведший на войне 10 месяцев.

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Как происходила ресоциализация

Программа состояла из учебной, спортивной, рекреационной части, включала теорию и практику с нырянием в открытом море.

Участники узнали теорию и основные техники дайвинга, познакомились со снаряжением, прошли практический курс по нырянию. Также с помощью инструкторов освоили рекреацию на каяках, сап-досках, гидроскутерах, имели терапевтическую верховую езду и ценную коммуникацию с хорватскими ветеранами, перенимали от них опыт реабилитации.

Руководитель учебной части программы Андреа Ведрина из организации "Плава промоция" объяснила украинским ветеранам важность и первоочередность основания в Украине обществ ветеранов войны уже сейчас, во время войны. Также спикерами выступили специалисты Общества хорватских ветеранов войны Хорватии за независимость, а представители организации "Jedro I krilo" ("Крыло и парус") на собственном опыте рассказали о том, чем можно заниматься уже вернувшимся домой военным. Хорватские ветераны, основатели издания Scubalife.com, рассказали об особенностях развития периодических изданий, подали идею украинцам основать свой журнал на тему того, чем интересуются.

К программе присоединились психологи из Украины и Хорватии. Встречу с ними имел военный психолог Зоран Комар. Он отметил необходимость постоянного проведения программ ресоциализации, важности поддержки этих проектов со стороны государственных институций, сообществ и семьи.

Программа завершилась сдачей экзамена и зачетным погружением в дайвинг-центре "Марко Поло" в городе Риека (участники получили дайвинг-категорию). Также ветераны сдали экзамен в Портовом управлении Риеки и получили лицензии, позволяющие управлять скоростными лодками.

Украинские ветераны в Хорватии / Фото Марьян Радович и организация "Плава промоция"

Отзывы участников программы

"Честно, я был рад получить приглашение поучаствовать в пилотном проекте. Приятно знать и чувствовать, что о нас заботятся коллеги из Хорватии. Здесь я получил новые знания, узнал много страшных и грустных историй хорватских коллег, услышал от них, как происходила война в Хорватии о том, как можно и нужно восстанавливать свое ментальное здоровье, и вообще перенял опыт хорватских ветеранов. Поэтому я искренне надеюсь, что сможем в скором времени похожую программу начать в Украине, а я с удовольствием присоединюсь к ней еще раз, но уже в роли инструктора", – говорит Руслан Павловский, доброволец из батальона спецназначения "Азов", принимавший участие в самых тяжелых боях за Мариуполь.

"Считаю, что организация проекта была великолепна! От всего сердца благодарю организаторов за то, что приобщили нас к этой пилотной программе. В Хорватии я познакомился с замечательными людьми, воинами – старшими коллегами, так сказать, открыл для себя новые водные виды спорта и новые навыки. До приезда в Хорватию я не умел плавать, а теперь уже ныряю, несмотря на то, что потерял руку и ногу", – сказал Михаил Юрчук, сержант 95-й бригады, которая вела бои под Изюмом и где боец получил ранения и впоследствии пережил ампутации.

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Кто партнеры проекта

Реализация такого проекта помощи и реабилитации стала возможна благодаря вкладам хорватских предпринимателей, "HONDA MARINE Хорватия" (Fred Bobek doo), охотничьему обществу Umag, членам Дайвинг-клуба "Немо-Адриатик", финансовой помощи Филиппа Вишича. А также многих других, которые проявили сознание и желание быть волонтерами, чтобы помочь украинцам в борьбе за их жизни, за существование Украины, безопасность и стабильность Европы, в том числе Хорватии.

Дайвинг-клуб хорватских инвалидов войны "Немо-Адриатик" проводит программу психосоциальной ресоциализации украинских ветеранов в сотрудничестве с партнером проекта "Плава промоция" и участниками "Общества хорватских добровольцев войны за независимость", обществом "Jedro i krilo", периодическим изданием Scubalife.com при поддержке города Львова, фонда UNBROKEN.