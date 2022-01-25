Хорватских солдат в Украине нет, – премьер Хорватии осудил скандальное заявление Милановича

Премьер-министр Хорватии извинился перед Украиной за слова президента страны Зорана Милановича. Андрей Пленкович объяснил, что в Украине нет хорватских солдат.

Премьер также добавил, что слова президента не соответствуют позиции правительства. Соответствующее заявление политик сделал 25 января.

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Премьер Хорватии отреагировал на скандальное заявление президента

Насколько мне известно, в Украине нет хорватских солдат,

– заявил премьер.

Андрей Пленкович объяснил, что находившийся в Польше контингент хорватской армии вернулся в страну.

В частности, политик объяснил, что заявление президента об отзыве военных из НАТО в случае нападения Кремля не соответствует политике правительства страны.

"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватия", – объяснил Пленкович.

Он также добавил, что политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов. Также премьер извинился перед Украиной за слова о том, что наше государство является одной из наиболее коррумпированных стран.

Скандальные заявления Хорватии на фоне обострения со стороны Кремля

25 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страна отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину.

В этот же день президент Хорватии заявил, что для Украины "нет места в НАТО". Зоран Миланович цинично назвал Революцию Достоинства "переворотом".

Он также добавил, что Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал.

После этих заявлений Зоран Миланович попал в базу "Миротворец". Впоследствии в МИД Украины заявили, что требуют извинений от президента Хорватии.

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