Хотел оформить украинскую пенсию: на Луганщине задержали боевика

В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего пророссийского боевика. Он пытался попасть на подконтрольную правительству территорию Украины, чтобы оформить пенсию.

Боевику сообщили о подозрении

Известно, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Он присоединился к оккупантам в марте 2015 года.

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Российские наемники назначили человека к так называемой "4 отдельной мотострелковой бригаде ЛНР". Там он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник оставил боевиков и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины,

– рассказали в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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