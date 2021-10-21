Хотел оформить украинскую пенсию: на Луганщине задержали боевика
Источник:СБУ
В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего пророссийского боевика. Он пытался попасть на подконтрольную правительству территорию Украины, чтобы оформить пенсию.
Боевику сообщили о подозрении
Известно, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Он присоединился к оккупантам в марте 2015 года.
Ранее Арестовали боевика, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ в Донецкой области
Российские наемники назначили человека к так называемой "4 отдельной мотострелковой бригаде ЛНР". Там он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник оставил боевиков и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины,
– рассказали в СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Накануне ВСУ задержали боевика-разведчика
- 13 октября военные ВСУ задержали на Донбассе боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территорий. Его имя Андрей Косяк. Он является подозреваемым в умышленном убийстве.
- После задержания Косяка боевики даже пригрозили отказом от минского формата, если этого не отпустят.
- Впоследствии в оккупированном Донецке российские наемники решили протестовать против миссии ОБСЕ из-за задержания боевика-разведчика. Наблюдатели несколько дней не могли выйти из отеля.