Хотел ли Зеленский сменить Залужного: Ермак сделал заявление
В сети распространялись слухи, мол, Владимир Зеленский планировал сменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако эта информация не соответствует действительности.
Слухи о якобы "замене Залужного" опроверг глава Офиса Президента Андрей Ермак. Соответствующее заявление он сделал в интервью Наталье Мосейчук, передает 24 Канал.
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Что заявили в Офисе Президента
Андрей Ермак подчеркнул, что в украинском военно-политическом руководстве есть и сохраняется единство. Он подчеркнул, что у всех только одна позиция – победить в войне, которую развязала Россия.
Глава ОП заявил, что в настоящее время военно-политическое руководство находится в постоянном диалоге. Ермак сообщил, что не было и разговоров о том, что главнокомандующего ВСУ могут "заменить".
У меня нет такой информации. Мы думаем, как победить в этой войне, и делаем все каждый день, чтобы это произошло,
– заявил Ермак.
Российская пропаганда активно распространяет фейки о Залужном
- Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев написал в фейсбуке, что его "источник" якобы сообщил ему о том, что Залужного "собираются уволить". Мол, соответствующее представление готово и внесено на рассмотрение руководства государства. Это подхватили российские пропагандисты и начали распространять заявления между Зеленским и Залужным – раскол.
- Рустем Умеров отреагировал на вбросы и заявил, что сообщения в сети об увольнении Залужного – не более фейка. Он также подчеркнул, что самое главное сейчас – сосредоточиться на вопросе обороны Украины.
- После этого пропагандисты создали дипфейк. На опубликованном российскими пропагандистами видео Залужный якобы призывает к мятежу. Однако это лишь попытки заставить украинцев бороться друг с другом.
- Михаил Подоляк заявил, что такие вбросы российских пропагандистов направлены на то, чтобы посеять раскол в обществе и дестабилизировать ситуацию в Украине. Он подчеркнул, что "даже близко нет никакого раскола между военным и военно-политическим руководством Украины".