"Хотел земли этой, то теперь смешайся с ней": азовцы показали ликвидированных врагов

Бойцы полка "Азов" мужественно удерживают оборону в окруженном Мариуполе и успешно ликвидируют российских оккупантов.

Азовцы опубликовали новые фото уничтоженных российских солдат. Конечно, без уточнений месторасположения, на каких позициях были оккупанты – своих или планировали наступление. Неважно, важно другое – они мертвы.

Внимание Не путайте патриотизм и нацизм, – заместитель командира "Азова" объяснил, за что они воюют

Такова же судьба всех, кто захочет захватить нашу землю, отнять независимость.

Ты же хотел этой земли, и теперь смешайся с ней,

– коротко подписали фото военные.

Уничтоженными будут все враги / Фото АЗОВ Мариуполь

АЗОВ уничтожил оккупантов / Фото АЗОВ Мариуполь

Фото убитых российских солдат / Фото АЗОВ Мариуполь

К слову, в "Азове" объяснили, что Мариуполь – стратегически важный для врага, потому что может стать основным тыловым пунктом снабжения.

Между тем, оккупанты заметают следы зверских преступлений в Мариуполе: смотрите видео