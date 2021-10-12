Хотела женить на дагестанце: в Швеции осудили женщину, которая насильно удерживала дочь
Источник:проект "Правовая инициатива"
Суд в Швеции приговорил женщину, которая удерживала свою 18-летнюю дочь, приехавшую в российский регион Дагестан. Мать пыталась насильно выдать девушку замуж за незнакомого мужчину.
Женщину приговорили к 120 часам общественных работ. Она должна также выплатить дочери компенсацию в виде 30 тысяч шведских крон.
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Девушка чудом избежала насильственной свадьбы
Инцидент произошел летом 2021 года. Дочь по просьбе родителей приехала 23 июня 2021 года в Дагестан. В частности, для того, чтобы "навестить деда и побывать на свадьбе родственников".Заметьте! Девушка жила в Швеции с 9 лет и имеет двойное гражданство.
Однако по прибытии девушка узнала о планах родителей насильно выдать ее замуж. Она отказалась от свадьбы, но ее избили, отобрали телефон с документами и угрожали "убийством чести".
Что такое "убийство чести"?Убийство чести – убийство члена семьи, чаще всего женщины, которое совершают родственники за навлекаемое на семью "бесчестие". Под "бесчестием" обычно имеют в виду табуированные в определенной культуре действия сексуального характера. В частности, речь идет о супружеской измене, добрачном сексе и тому подобное. По оценкам Фонда народонаселения ООН, в мире ежегодно происходит до 5 тысяч "убийств чести".
Источник: Википедия
Во время подготовки к принудительной свадьбе девушке удалось отправить сообщение шведскому другу. После этого власти страны связались с общественной организацией. Девушке удалось покинуть Россию с помощью:
- правозащитников;
- власти Швеции;
- Министерства внутренних дел Дагестана.
Во время суда мать не признала вину. По ее словам, дочь знала, что выйдет замуж за родственника, а также положительно это восприняла. Однако суд решил, что показания женщины являются не убедительными по сравнению с заявлением дочери о свадебном принуждении.
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