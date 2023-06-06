Хотели остановить процесс деоккупации, – Минобороны о подрыве Каховской ГЭС и его последствиях

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Так они хотят приостановить процесс деоккупации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

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Мирные жители на оккупированных территориях находятся в критическом положении

Маляр заявила, что российские оккупанты совершили целенаправленный подрыв дамбы, чтобы:

приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины;

сместить вектор внимания общества с происходящего в Белгородской области.

Российские оккупанты получили противоположный эффект. В критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Она подытожила, что, кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений. Это может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке.

В эфире национального телемарафона Маляр отметила, что подрыв дамбы россияне совершили не в один этап. Захватчики готовились к теракту.

Стоит заметить, что оккупанты фактически подтвердили слова Маляр. В частности, министр нападения Сергей Шойгу заявил, что им якобы удалось "помешать попыткам украинского контрнаступления".

Традиционно оккупанты обвиняют в своей террористической атаке ВСУ. Однако они сделали свое заявление спустя много часов после подрыва ГЭС.

Вероятно, представители военно-политического руководства страны-агрессорки так долго придумывали причину, для чего такой теракт нужен Украине, и как Силы обороны могли дистанционно привести в действие мины, которые россияне давно заложили на временно оккупированной территории, чтобы шантажировать весь мир угрозой экологической катастрофы.

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В разведке также назвали цели России

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телеканала "Мы – Украина" заявил, что Главное управление разведки и военно-политическое руководство государства еще раньше информировали мир о преступных действиях и намерениях российских террористов.

И о том, что они заранее умышленно заминировали Каховскую дамбу, Каховскую ГЭС. И это свидетельствует о том, что действия не спонтанны. Они запланированы. Сегодняшний теракт является сознательным террористическим актом, актом экоцида и продолжения геноцидной войны против украинцев,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС преследует сразу несколько преступных целей со стороны России, в частности:

препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны на Юге Украины;

продолжение политики ядерного шантажа, ядерного терроризма, потому что это актуализирует вопрос ядерной угрозы на Запорожской атомной станции, деятельность и безопасность которой напрямую зависит от Каховского водохранилища;

попытка распылить и повлечь за собой переселение украинского гражданского населения Херсонской области, Юга Украины, которое не реагировало на призывы об эвакуации на территорию России;

так называемая практика выжженной земли – сигнал украинским Силам обороны и обществу, что либо россияне остаются на оккупированных территориях, либо там ничего не останется, будет только руина.

"Это политика орды, новой орды. Политика выжженной земли. Конечно, шантаж не проходит, и сейчас абсолютно единодушна реакция всего свободного цивилизованного мира. Конечно, четкая, жесткая позиция украинского военно-политического руководства, всего украинского общества. Этот шантаж своих результатов не достигнет", – заметил представитель ГУР.

Юсов подытожил, что это преступления, за которые нужно будет отвечать и которые будут важными доказательствами на международном трибунале против Путина, его приспешников и всего преступного режима.

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