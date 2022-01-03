Хотели посмотреть на птиц: в России несколько десятков человек внезапно провалились под лед
Источник:NEXTA
Россияне решили отказаться от смотровой площадки в заказнике. В конце концов группа туристов, наблюдая за птицами, провалилась под лед на озере.
Один из посетителей заказника "Лебединый" в Алтайском крае, снимал видео на коптер именно в тот момент, когда люди начали проваливаться под лед. Впоследствии оно появилось в ряде российских телеграм-каналов.
Обратите внимание В Швейцарии хоккеисты провалились под лед прямо во время матча: видео неприятного инцидента
Пострадавшие не захотели стоять в очереди
По словам очевидцев, глубина на месте, где провалились люди, составляла чуть больше, чем 2 метра. В результате инцидента никто не утонул. Кроме испуга и легкого переохлаждения, туристам ничего не грозило.
Пострадавшие попали в ловушку якобы из-за того, что попытались без билетов обойти очередь на смотровую площадку озера. В то же время стоимость билета на смотровую площадку, по информации телеграм-канала – всего 50 рублей.
В России люди провалились под лед на озере: смотрите видео
Озеро Светлое, где случился инцидент, реорганизовано в заказник, где для туристов обустроены мостики над водой, чтобы наблюдать за птицами. Но в праздники и каникулы туда приезжает много людей, поэтому у выхода могут образовываться очереди.
Провал под лед: последние новости
- На чемпионате Швейцарии хоккеисты оказались подо льдом во время матча Сиерра – Лангенталь. Инцидент произошел на 14-й минуте матча.
- В Одесской области трое подростков чуть не утонули, потому что хотели сделать фото на льду. Ребята решили сделать селфи на пруду, но как только встали на лед – он треснул.
- В Черкассах 31 декабря автомобиль Toyota провалился под лед на Днепре. В авто находились 2 человека, к счастью, они добрались до берега самостоятельно и в помощи медиков не нуждались.