Хотели посмотреть на птиц: в России несколько десятков человек внезапно провалились под лед

Россияне решили отказаться от смотровой площадки в заказнике. В конце концов группа туристов, наблюдая за птицами, провалилась под лед на озере.

Один из посетителей заказника "Лебединый" в Алтайском крае, снимал видео на коптер именно в тот момент, когда люди начали проваливаться под лед. Впоследствии оно появилось в ряде российских телеграм-каналов.

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Пострадавшие не захотели стоять в очереди

По словам очевидцев, глубина на месте, где провалились люди, составляла чуть больше, чем 2 метра. В результате инцидента никто не утонул. Кроме испуга и легкого переохлаждения, туристам ничего не грозило.

Пострадавшие попали в ловушку якобы из-за того, что попытались без билетов обойти очередь на смотровую площадку озера. В то же время стоимость билета на смотровую площадку, по информации телеграм-канала – всего 50 рублей.

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Озеро Светлое, где случился инцидент, реорганизовано в заказник, где для туристов обустроены мостики над водой, чтобы наблюдать за птицами. Но в праздники и каникулы туда приезжает много людей, поэтому у выхода могут образовываться очереди.

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