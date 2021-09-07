Хотели приготовить еду: в Умани паломники развели костер на балконе

7 сентября 2021 , 15:19
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Источник:

ГСЧС

В Умани хасиды-паломники решили развести на балконе костер, чтобы приготовить еду. Огонь тушить пришлось спасателям.

Барбекю на балконе

Инцидент произошел 7 сентября в доме на улице Софьи Перовской, 6. Спасатели заметили дым с балкона во время пешего дозора.

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Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю,
– рассказали в ГСЧС.

Они провели с хасидами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.


В Умани хасиды развели огонь на балконе

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Автор: Софія Мінджоса