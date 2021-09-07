Хотели приготовить еду: в Умани паломники развели костер на балконе
7 сентября 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Умани хасиды-паломники решили развести на балконе костер, чтобы приготовить еду. Огонь тушить пришлось спасателям.
Барбекю на балконе
Инцидент произошел 7 сентября в доме на улице Софьи Перовской, 6. Спасатели заметили дым с балкона во время пешего дозора.
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Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю,
– рассказали в ГСЧС.
Они провели с хасидами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.
В Умани хасиды развели огонь на балконе
Хасиды в Умани: что известно
- На празднование Рош ха-Шана в Умань приехали 23 тысячи паломников. В целом ожидают прибытия 50 тысяч иностранцев.
- Несмотря на усиленные противоэпидемические меры, среди хасидов уже обнаружили первые случаи коронавируса.
- Кроме того, правоохранители сообщили о первых нарушениях. Одного мужчину уже депортировали из Украины.
- Обеспечивают порядок в области 600 правоохранителей. На помощь им прибыли 11 полицейских из Израиля.
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