После извержения мощного вулкана: как украинские пилоты спасали людей в Конго

Украинские вертолетчики возвращают людей после экстренной эвакуации в город Гома. В течение 19 дней экипажи 4 вертолетов перевозили местное население, персонал Миссии ООН, военных.

Ежедневно удавалось эвакуировать около 200 человек в безопасные места. Об этом 24 каналу рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

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С момента извержения вулкана экипажи перевезли 1 420 человек и более чем 33 тонны груза. Налет в небе Африки за период чрезвычайной ситуации составил около 300 часов.

Украинский вертолетный отряд единственный, кто выполнял полетные задания в условиях чрезвычайной ситуации. Ведь авиатехника других контингентов была на других аэродромах.

Старший летчик вертолетного звена майор Андрей Ковалюк рассказал, как происходила эвакуация. "Работали, как работаем всегда", – подчеркнул он.

Когда мы вывозили местных, в их глазах был страх. Ведь они покидали свой город. Когда уже возвращались, то выходят и благодарят. Относятся к нам очень хорошо,

– отметил он.

По словам военного, темпы полетов во время эвакуации отличались от тех, что есть в повседневной деятельности. Ведь надо было перевезти много людей.

"Не было никаких задержек. Садились, заправлялись и вылетали снова. По-другому не могло быть", – подытожил украинский миротворец.

Возвращение конголезцев домой означает, что ситуация в городе Гома стабилизировалась и сейчас угрозы повторного извержения уже нет.

Украинские военные с местным населением / Фото Юрия Кульпы

Заметим, что вулкан Ньирагонго в ДР Конго начал извергаться 22 мая. Это – один из самых активных вулканов во всем мире.

Лава этого вулкана содержит очень мало диоксида кремния. Именно поэтому ее потоки могут достигать скорости 100 километров в час.

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Воздушную эвакуацию из Гомы после извержения вулкана проводила Миссия ООН в ДР Конго. Ее представители давали задания экипажам украинских вертолетов Ми-8.

Говорится, в частности, о разведывательных полетах для сбора информации над вулканами, а также полеты для обеспечения национального персонала Миссии ООН.

Например, я ставил задачу украинским пилотам, что необходимо быть в аэропорту за 20 минут, а они прилетали за 5. Время возврата было просто сказочным,

– подчеркнул Амброз, представитель Миссии ООН.

"Экипажи работают здесь почти год. Они посвящают все свое время, чтобы перевести как можно больше людей и грузов, соблюдая все требования и инструкции правительства Конго", – добавил он.

И подчеркнул, что украинские пилоты прилетали день за днем ​​и предпочитали работать сверх нормы. Они выполняли даже больше, чем просто свои служебные обязанности.

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