Хотим сделать так, чтобы Сумщина стала центром развития военных технологий, – Живицкий
Сумщина продолжает "оживать" после нашествия российских оккупантов. В области планируют не только преодолеть последствия русского мира, но и воплотить уникальный замысел.
Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, ученые и предприниматели области преследуют цель воплотить уникальную идею. Активное обсуждение возможностей начать план уже началось.
Читайте также Одесская ПВО работает очень хорошо, счет по самолетам 7:0, – спикер ОВА Братчук
Центр развития военных и оборонных технологий
По словам Живицкого, жители Сумщины хотят сделать свой регион центром развития оборонных и военных технологий. В частности, речь идет об изготовлении новейшего оружия и разработок в сфере ИТ.
Технологии, которые разрабатываются в Сумах, на Сумщине нашими университетами, пользуются спросом по всему миру, – заявил Живицкий.
Глава Сумской ОВА убежден, что при поддержке местного бизнеса идею удастся претворить в жизнь.
Ситуация в Сумской области: коротко
- Мэру одного из городов объявил о подозрении в государственной измене. Он планировал сдать город врагу и всячески сотрудничал с оккупантами. Под следствием также оказались его заместитель и один из местных депутатов.
- Вражеский вертолет совершил атаку неуправляемыми ракетами. Наши защитники в результате обстрела не пострадали.
- В области продолжается очищение от "русского мира", убрали памятники "гусара" и Пушкина.
- На границу с Сумщиной россияне перебросили дополнительные подразделения. Признаков восстановления наступления оккупантов на Северском направлении не выявлено.
- Российские оккупанты нанесли мощный удар Эсманской общине. Через полчаса было зафиксировано 50 "прилетов" вражеских снарядов. Подобные обстрелы враг производит с территории своей страны. У него нет заранее определенных целей, оккупанты в таких случаях всегда стреляют наугад.
- Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, родившийся и проживший 18 лет на Сумщине, вернулся в Украину и вступил в ряды Территориальной обороны. Он заявил, что не мог смотреть на то, как россияне убивают украинцев, потому решил вернуться домой. Вместе с тем он заявлял, что также несет ответственность за нападение россиян и будет каяться за это до конца жизни.
Смотрите также – украинцы учатся пользоваться американским оружием: видео