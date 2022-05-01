Хотим сделать так, чтобы Сумщина стала центром развития военных технологий, – Живицкий

Сумщина продолжает "оживать" после нашествия российских оккупантов. В области планируют не только преодолеть последствия русского мира, но и воплотить уникальный замысел.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, ученые и предприниматели области преследуют цель воплотить уникальную идею. Активное обсуждение возможностей начать план уже началось.

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Центр развития военных и оборонных технологий

По словам Живицкого, жители Сумщины хотят сделать свой регион центром развития оборонных и военных технологий. В частности, речь идет об изготовлении новейшего оружия и разработок в сфере ИТ.

Технологии, которые разрабатываются в Сумах, на Сумщине нашими университетами, пользуются спросом по всему миру, – заявил Живицкий.

Глава Сумской ОВА убежден, что при поддержке местного бизнеса идею удастся претворить в жизнь.

Ситуация в Сумской области: коротко

Мэру одного из городов объявил о подозрении в государственной измене. Он планировал сдать город врагу и всячески сотрудничал с оккупантами. Под следствием также оказались его заместитель и один из местных депутатов.

Вражеский вертолет совершил атаку неуправляемыми ракетами. Наши защитники в результате обстрела не пострадали.

В области продолжается очищение от "русского мира", убрали памятники "гусара" и Пушкина.

На границу с Сумщиной россияне перебросили дополнительные подразделения. Признаков восстановления наступления оккупантов на Северском направлении не выявлено.

Российские оккупанты нанесли мощный удар Эсманской общине. Через полчаса было зафиксировано 50 "прилетов" вражеских снарядов. Подобные обстрелы враг производит с территории своей страны. У него нет заранее определенных целей, оккупанты в таких случаях всегда стреляют наугад.

Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, родившийся и проживший 18 лет на Сумщине, вернулся в Украину и вступил в ряды Территориальной обороны. Он заявил, что не мог смотреть на то, как россияне убивают украинцев, потому решил вернуться домой. Вместе с тем он заявлял, что также несет ответственность за нападение россиян и будет каяться за это до конца жизни.

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